Fachleute kontrollieren, ob die Bäume nahe den Gleisen fest stehen. Kranke Bäume werden gefällt. Foto: Oliver Berg/dpa (dpa)

Deshalb schickt die Bahn inzwischen viele Leute los - und zwar bevor in einigen Monaten die Herbststürme wieder losgehen. Sie sollen an den Bewuchs an den Bahnstrecken kontrollieren. Entdecken sie abgestorbene, kranke oder faule Bäume, werden die gefällt und weggeschafft. So soll beim nächsten Sturm weniger auf die Gleise fallen.