Solche Bilder auf Bäumen sorgen gerade für Ärger. Foto: Stadt Villingen-Schwenningen/dpa (dpa)

Immer wieder tauchen dort bunte Smileys, Herzchen und andere Symbole an Bäumen im Wald auf. Wer dahinter steckt, ist bislang unklar. Doch nun droht dafür Ärger mit der Polizei. „Das ist vielleicht als Spaß gemeint, aber es ist gar nicht lustig“, sagte eine Mitarbeiterin der Stadt heute.

„Das ist auch eine Umweltstraftat“, erklärt ein Polizist aus Berlin. Schließlich kämen aus so einer Sprühdose Dämpfe, die der Umwelt schaden können. Wer trotzdem malen, kritzeln oder sprühen will, sollte das nur dort machen, wo es erlaubt ist. In manchen Städten gibt es dafür eigene Flächen. Im Zweifel frag am besten deine Eltern oder einen Lehrer.