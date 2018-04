Ähnlich wie bei uns Menschen, hilft bei diesen Affen Baden gegen Stress. Foto: Kimimasa Mayama/EPA/dpa (dpa)

Die Affen heißen Rotgesichts-Makaken oder Japan-Makaken. Manche sprechen auch von Schneeaffen. Schließlich leben die Tiere in Regionen, in denen es teilweise heftig schneit.

In einem Affenpark in Japan kann man die Schneeaffen beim Baden beobachten, besonders in den Wintermonaten. In dem Park gibt es heiße Quellen, in denen sich die Tiere gerne aufhalten.

Sie tun das nicht nur, um sich aufzuwärmen, sondern auch zum Entspannen. Die Forscher fanden heraus: Besonders die Weibchen nutzen so ein Bad, um den Stress der kalten Winterzeit abzubauen.