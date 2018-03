Wer viele Uhren besitzt, muss bald an vielen Zeigern drehen. Denn am Wochenende wird die Uhr vorgestellt. Foto: Patrick Seeger/dpa (dpa)

Das merken wir spätestens am Morgen, wenn der Wecker eine Stunde eher klingelt als wir es gewohnt sind. Aber wir sind nicht allein! Auch viele andere Länder in Europa stellen die Uhren um. Für alle gilt dann dieselbe Zeit.

Früher war das anders. Da hatten sogar einzelne Orte in Deutschland ihre eigene Zeit. Lange störte das auch niemanden. Die Menschen reisten eh nicht viel herum. Dann aber wurde mit der Erfindung der Eisenbahn das Reisen schneller und die Leute wollten zum Beispiel wissen: An welcher Zeit orientiert sich die Bahn? Wann muss ich am Bahnhof sein, um den Zug zu erwischen? Die verschiedenen Zeiten sorgten für Verwirrung!

Deshalb wurde nach und nach eine gemeinsame Zeit eingeführt. Erst in den einzelnen Ländern, dann in Europa. Seit 125 Jahren gibt es deshalb die Mitteleuropäische Zeit nach der wir uns heute richten.