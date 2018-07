Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Alle Pferde fliegen hoch!

In der Stadt Aachen fliegen gerade Pferde durch die Luft. Na ja, eigentlich springen sie über Hindernisse. Dabei heben sie aber so weit ab, dass es so aussieht, als würden sie kurz schweben.