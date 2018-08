Durch den heißen Sommer könnten viele Freibäder bald einen Besucher-Rekord knacken. Foto: Bernd Thissen (dpa)

Ein Beispiel sind die Freibäder in der Stadt Frankfurt am Main. Dort wurden dieses Jahr deutlich mehr Eintrittskarten verkauft als zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Ähnlich sieht es in der Stadt Duisburg aus. Hier hatten die beiden städtischen Freibäder schon jetzt mehr Besucher als im ganzen letzten Sommer.

Die Mitarbeiter der Freibäder haben wegen der vielen Besucher gut zu tun. Doch die Wärme nimmt ihnen auch Aufgaben ab. „Wegen der Hitze müssen wir unser Becken fast gar nicht beheizen“, sagte etwa ein Mitarbeiter aus Hannover.