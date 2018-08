Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Allerschönste Stadt

Was magst du an deiner Stadt am meisten? Das Schwimmbad, den Skatepark oder die Eisdiele? Jeder schätzt an seinem Ort etwas anderes. Aber bestimmte Dinge sind besonders wichtig, damit sich die Menschen wohlfühlen: gute Straßen mit Bussen und Bahnen, viele Ärzte und tolle Schulen zum Beispiel.