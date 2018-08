Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Alter Alligator

Alligator Muja ist etwa 83 Jahre alt. Das Tier lebt in einem Zoo im Land Serbien. Die Mitarbeiter dort sagen sogar: Von allen Mississippi-Alligatoren in Gefangenschaft, ist Muja das älteste Tier weltweit. Andere Alligatoren seiner Art werden etwa 60 Jahre alt. „Wir hoffen, dass er noch für viele Jahre hier bleiben wird“, sagt der Zoodirektor. Denn auch wenn Muja so alt ist: Fit ist der Alligator trotzdem.