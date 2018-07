Superstar Cristiano Ronaldo will künftig mit Juventus Turin Titel sammeln. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Nach neun Jahren bei Real Madrid wechselt Cristiano Ronaldo nach Italien zu Juventus Turin.

Wehmütig schrieb der Fußballer seinen Fans: „Diese Jahre bei Real Madrid und in dieser Stadt waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens.“ Er sei dem Verein dankbar. Doch es sei an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Mit 33 Jahren gehört Cristiano Ronaldo schon zu den alten Herren im Fußball-Geschäft. Da passt sein neuer Verein ganz gut. Denn Juventus Turin wird auch die Alte Dame genannt.

In Italien ist Juventus zuletzt sieben Mal nacheinander Meister geworden. Auch in der Champions League (gesprochen: Tschämpiens Liig) kam das Team oft weit. Cristiano Ronaldo könnte also auch bei seinem neuen Verein noch ein paar große Titel sammeln.