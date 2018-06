Die Golden State Warriors (weiße Trikots) stehen kurz vor ihrem dritten Titelgewinn in den USA in vier Jahren. Foto: Carlos Osorio/AP Pool/dpa (dpa)

NBA wird die nordamerikanische Basketball-Liga abgekürzt. In dieser Liga spielen die besten Basketballer der Welt.

Zum vierten Mal in Folge machen dort die Warriors und die Cavaliers die Meisterschaft unter sich aus. Im vergangenen Jahr holten die Warriors den NBA-Titel. Und danach sieht es auch diesmal wieder aus. Denn nach dem Sieg am Mittwoch muss die Mannschaft um Superstar Kevin Durant nur noch ein Spiel gewinnen. Am Freitag könnte es schon soweit sein. Dann könnten der alte Meister auch der neue Meister werden.