An Ostern durch Pfützen hopsen

In der Sonne nach Ostereiern suchen? Das wird in diesem Jahr leider schwierig. Eine Wetter-Expertin meint, dass es in vielen Orten in Deutschland ziemlich nass wird. Es könnte sogar noch mal richtig kalt werden.