Der Taucher Mat Goy klettert ins Wasser. Foto: Markus Scholz/dpa (dpa)

Auf einer schwimmenden Plattform über ihm stehen zwei Kollegen. Sie passen auf, dass beim Tauchen nichts passiert. Denn im Hafen zu tauchen ist gefährlich. Es gibt eine starke Strömung und das Wasser ist sehr trüb. Manchmal kann man seine Fingerspitzen schon nicht mehr sehen, wenn man den Arm ausstreckt. Deshalb muss man alles ertasten: „Jeder Taucher hat zehn Augen, also seine zehn Finger“ scherzt einer der Kollegen.

Mat Goy hat beim Tauchen viel dabei. Durch einen Schlauch wird er mit Luft versorgt. Manchmal funktioniert das nicht. Für so einen Notfall hat er noch eine Flasche mit Sauerstoff auf dem Rücken. Durch ein Tauch-Telefon und eine Kamera an seinem Helm wissen die Kollegen über Wasser immer, was gerade passiert. Und Mat Goy kann gut gesichert seine Arbeit machen.