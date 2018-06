Alexander Gerst ist zusammen mit zwei Kollegen an der Internationalen Raumstation angekommen. Foto: NASA/dpa (dpa)





Die Reise zur ISS verlief so wie geplant. Am Freitagnachmittag dockte die Raumkapsel pünktlich an der Raumstation an. Dort warteten schon drei andere Raumfahrer auf die drei neuen Bewohner.

Sie alle werden nun viele wissenschaftlichen Tests in Schwerelosigkeit machen. Und bestimmt wird uns Alexander Gerst davon viele Videos, Fotos und kurze Nachrichten aus dem All schicken. Dabei nennt er sich selbst auch Astro-Alex.