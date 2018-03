Ein Mädchen gibt einem Elefanten Gemüse zu fressen. Foto: Rachen Sageamsak (dpa)

Dort haben die Elefanten sogar einen eigenen Tag: den 13. März. An diesem Tag sollen sich die Menschen daran erinnern, dass die Elefanten geschützt werden müssen. Viele bringen ihnen dann Futter. Naturschützer sagen: Die Tiere sind in freier Wildbahn stark gefährdet. Weil es in Thailand immer mehr Menschen gibt, bleibt immer weniger Platz für die Elefanten.

Der Asiatische Elefant ist das größte Säugetier an Land in Asien. Die männlichen Tiere werden bis zu drei Meter hoch und können bis zu fünf Tonnen wiegen. Das ist ungefähr so schwer wie fünf Autos.