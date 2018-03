Für die Olympischen Spiele 2020 werden zurzeit junge Skateboarder gesucht. Foto: Swen Pförtner/dpa (dpa)

Leute, die Tricks auf dem Brett zeigen, werden erstmals auch bei den nächsten Olympischen Sommerspielen antreten. Die finden im Jahr 2020 in der Stadt Tokio statt. Die liegt im Land Japan in Asien.

Für die Sommerspiele werden zurzeit junge Skateboarder gesucht. Die sollen ab jetzt viel trainieren. So könnte vielleicht eine Medaille bei den Olympischen Spielen herausspringen.

Doch das ist nicht so leicht. Zwar fahren viele Leute Skateboard. Doch nur wenige Vereine fördern Skateboarden als echte Sportart.

In den Städten Kassel, Stuttgart, Leipzig und Berlin ändert sich das gerade. In Kassel trainieren Skater in einer alten Fabrik-Halle. Dort wurde ein großes Gelände geschaffen, wo Skater regelmäßig trainieren können. Kassel liegt im Bundesland Hessen.