So sieht es aus, wenn ein Stausee kein Wasser hat. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (dpa)

Der Forggensee im Bundesland Bayern enthält gerade kein Wasser. Er erinnert schon beinahe an eine Wüste. Das liegt daran, dass dieser See ein Stausee ist. So nennt man einen künstlichen See, in dem Wasser gesammelt wird, um damit in einem Kraftwerk Strom zu erzeugen.

Jedes Jahr im Herbst wird das meiste Wasser in diesem See abgelassen. Das soll vor Hochwasser schützen und Platz schaffen für geschmolzenen Schnee aus den Bergen.

Anfang Juni wird der Forggensee normalerweise wieder gefüllt. Aber dieses Jahr klappt das nicht pünktlich. Ein Damm muss repariert werden. Bis der fertig ist, heißt es: spazieren gehen auf dem Boden des Sees statt baden gehen.