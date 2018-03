Beim Hip-Hop wird sogar auf dem Kopf getanzt. Foto: Peter Steffen/dpa (dpa)

Richtig, Hip-Hop! Am Wochenende fanden in der Stadt Hannover Meisterschaften im Hip-Hop-Tanzen statt.

Die Teilnehmer traten zum Beispiel in Gruppen und als Einzeltänzer an. Viele Begriffe bei diesem Tanz sind auf Englisch, denn der Stil kommt aus dem Land USA. So heißen etwa die Wettkämpfe Battles (gesprochen bättels). Und die Gruppen nennen sich Crews (gesprochen kruhs).