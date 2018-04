Ein neuer Mars-Roboter soll in den Planeten bohren. Foto: NASA/JPL-Caltech/Lockheed Martin/dpa (dpa)

Das Gerät heißt „InSight“ (gesprochen: inseit). Übersetzt bedeutet das in etwa Einblick. In wenigen Tagen soll es an Bord einer Rakete in den Weltraum starten und einige Monate später auf dem Mars landen.

Dort soll der Roboter bis zu fünf Meter tief unter der Oberfläche messen. Die Forscher wollen wissen, wie warm es dort unten ist. Das hilft ihnen zu verstehen, aus welchem Material der Mars besteht.

Außerdem vermuten die Wissenschaftler, dass die Mars-Oberfläche sich mehrmals im Jahr bewegt. Mit den Mess-Instrumenten von „InSight“ wollen sie diese Erschütterungen aufnehmen. Die heißen auf dem Mars nicht Erdbeben, sondern Marsbeben.