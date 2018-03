Die Ausstellung zeigt, wie ein Lager der römischen Soldaten aussah. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Aber wie sahen diese Soldaten aus? Was haben sie gegessen und wie haben sie gelebt? Diese Fragen beantwortet eine neue Ausstellung in der „Arche Nebra“. Das ist ein Erlebniszentrum in der Stadt Nebra (Unstrut) in dem Bundesland Sachsen-Anhalt.

Zu sehen sind dort Hunderte Jahre alte Fundstücke - beispielsweise Schuhnägel, Trinkgeschirr und Schmuck. Dazu wird in Schaukästen mit Modellfiguren der Alltag der Legionäre dargestellt.