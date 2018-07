Bei der Jagd nach Fliegen kann eine Fliegenklatsche helfen. Foto: Fabian Sommer/dpa (dpa)

Aber jeder, der schon einmal versucht hat, eine Fliege mit bloßen Händen zu fangen, weiß: Das ist gar nicht so einfach. Oft ist die Fliege schneller weg.

Deswegen wurden Fliegenklatschen erfunden. Die Erfinder sagten: Fliegen merken den Luftzug, der entsteht, wenn man sich auf der Jagd schnell auf sie zubewegt. Sie wissen dann, dass Gefahr droht - und flüchten.

Fliegenklatschen aber haben viele Löcher am vorderen Ende. Durch diese Löcher geht die Luft wie durch ein Sieb. Deshalb entstehe kein so starker Luftzug, erklärten manche Klatschen-Erfinder. Die Fliege habe es so viel schwerer, die Fliegenklatsche rechtzeitig zu bemerken. Dann muss man nur noch treffen...