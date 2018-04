Oft dauert der Ritt nur wenige Sekunden. Dann liegt der Schaf-Reiter am Boden. Foto: James Quigg/The Daily Press/AP/dpa (dpa)

Die Schafe rennen herum und versuchen so, die Kinder abzuwerfen. Irgendwann landen diese in den Sägespänen auf dem Boden. Erwachsene machen so etwas Ähnliches mit Stieren oder Pferden. Das nennt man Rodeo-Reiten.

Tierschützer sind von diesem Sport nicht begeistert. Sie sagen: Kinder lernen durch diese Wettkämpfe nicht, nett mit Tieren umzugehen. Und es wird kein Respekt für Tiere gefördert, meinen sie.