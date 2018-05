Die Fußball-Trainer Jupp Heynckes (links) und Niko Kovac (rechts) haben eine besondere Partie vor sich: das Pokalfinale in Berlin. Foto: Matthias Balk (dpa)

Die Rede ist von Jupp Heynckes vom FC Bayern München und Niko Kovac von Eintracht Frankfurt. Das Endspiel wird wie immer in der deutschen Hauptstadt Berlin ausgetragen.

Jupp Heynckes hört nach dem Endspiel als Fußball-Trainer auf. Er ist 73 Jahre alt und geht in den Ruhestand. Seine Spieler wollen ihm zum Abschied einen Sieg schenken. Jupp Heynckes freut sich schon auf die freie Zeit nach seinem Trainer-Job. Langweilig wird ihm ohne Fußball nicht. Er sagt: „Mir fällt immer was ein, was ich zu Hause mache.“

Auch Niko Kovac verlässt seinen Verein nach dem Spiel in Berlin. Er macht aber als Trainer weiter. Das Besondere: Er wird nächste Saison Bayern München trainieren! Also die Mannschaft, gegen die sein Team um den Titel kämpft! Trotzdem möchte sich Niko Kovac mit einem Sieg im Finale aus Frankfurt verabschieden. Doch das wird gegen den deutschen Meister aus München natürlich sehr schwierig.