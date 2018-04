Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Auffällige Mülleimer bekommen besonders viel Müll

Schmutzfinken gibt es in jeder Stadt. Sie schmeißen den Müll nicht in den Mülleimer, sondern einfach auf die Straße. Experten haben jetzt in einer Umfrage rausgefunden: Wenn Mülleimer auffällig sind, schmeißen die Menschen mehr Müll dort rein.