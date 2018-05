Eine Apfelblüte steht in voller Pracht. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)

Sie sammeln den Nektar in einer Blüte ein und berühren dabei die Pollen in der Blüte. Der feine Staub bleibt an den Insekten haften und fliegt zur nächsten Blüte mit. Diese wird dann von den Pollen der anderen Blüte bestäubt. Nun kann ein Apfel wachsen.