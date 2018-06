Wind und Wellen können Seglern auch schon mal einen Streich spielen. Foto: Carsten Rehder/dpa (dpa)

Das konnte man am Sonntag im Meer vor der Stadt Kiel beobachten. Bei einer Wettfahrt lag ein Boot plötzlich umgekippt im Wasser - Fachleute sprechen von kentern. Zum Glück hatten die beiden Segler an Bord Neopren-Anzüge an. Die halten auch im kühlen Wasser warm. Außerdem sind bei solchen Rennen immer auch schnell Helfer da, wenn so etwas passiert.

Die Wettfahrt fand in der Kieler Woche statt: Tausende Segelsportler kommen dazu in die Stadt und messen sich bei Rennen in den unterschiedlichsten Booten. Dabei sehen Hunderttausende Menschen zu.