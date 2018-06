Was haben Pandas und Fußbälle gemeinsam? Foto: Zhang Chaoqun/Xinhua/dpa (dpa)

Wenn solche Pandas dann mit einem Fußball spielen, sieht das drollig aus. Das geschah gerade in einem großen Panda-Zentrum im Land China.

In dem Zentrum werden die Tiere aufgezogen und erforscht. Es ist auch für Besucher geöffnet und setzt sich für den Schutz des Großen Pandas ein.

In der Wildnis lebt der Panda in den Bergen im Südwesten von China. Pandas verbringen viele Stunden am Tag mit Essen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Bambus. Davon verputzen sie an einem Tag viele, viele Kilos!