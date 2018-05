Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bärenlaute machen wie Chewbacca

Als Schauspieler bei Star Wars mitmachen! Das schafft nicht jeder. Joonas Suotamo hat es geschafft. Er spielt in dem neuen Film „Solo: A Star Wars Story“ mit. Der Film kommt bei uns am Donnerstag in die Kinos.