Bärte beim Barbier schneiden

Wusstest du, dass Männer mit Bärten manchmal zu einem Barbier gehen? So nennt man jemanden, der den Bart und die Haare schneidet. In großen Städten wie Berlin haben in den vergangenen Jahren einige neue Barbier-Läden aufgemacht, sagen Experten. Als Barbier zu arbeiten lohnt sich. Denn es tragen gerade mehr Männer einen Bart als noch vor einiger Zeit.