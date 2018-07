Bahnschienen dürfen nur an richtigen Übergängen überquert werden. Foto: Holger Hollemann/dpa (dpa)

Aber Vorsicht: Manche Ecken sind gefährlich.

Bahnanlagen zum Beispiel gehen gar nicht als Spielplatz! Denn egal, wie frei es an Gleisen und Bahnhöfen aussieht: Ein Zug kommt viel zu schnell angerauscht. Er kann nicht ausweichen und würde seine Fahrt nicht rechtzeitig stoppen können.

In diesem Jahr sind schon mehrere Unfälle an Bahnanlagen geschehen. Gerade ist sogar ein Junge gestorben. Er war auf einen Waggon geklettert und mit der Stromleitung in Berührung gekommen.

Deshalb warnt etwa die Deutsche Bahn: „Selfies im Gleis und Klettern auf abgestellte Züge sind nicht cool, sondern lebensgefährlich.“ Auch einen Weg über Schienen abzukürzen, ist viel zu riskant. Abenteuer kann man an viel besseren Orten erleben.