Die Geschichte vom Rehkitz Bambi gibt es jetzt als Musical. Foto: Georg Wendt/dpa (dpa)

Das Stück hatte am Freitag in einem Theater in der Stadt Hamburg im Norden von Deutschland Premiere. Und zwar als Musical! Allerdings machen die Theaterleute einen Scherz: Sie nennen es Waldical. Denn die Geschichte von Bambi spielt ja im Wald.

Im Stück gibt es also viel Musik, die extra dafür komponiert wurde. Eine weitere Besonderheit sind die großen Reh-Puppen und die Schauspieler mit den großen Geweihen aus Wolle und Filz.

Ab April wird das Bambi-Musical in der Stadt Stuttgart in Süddeutschland gezeigt. Danach soll es auch in anderen Städten zu sehen sein.