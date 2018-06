Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Batterien landen oft im Hausmüll

Leere Batterie nehmen und - schwuppdiwupp - in die Sammelbox werfen. Klingt einfach, oder? Solche Boxen stehen zum Beispiel oft in Supermärkten. Es gibt aber auch spezielle Abgabestellen bei der Stadt. Trotzdem landet in Deutschland nur etwa jede zweite leere Batterie in so einer Box oder bei einer Sammelstelle. Das gaben Experten bekannt. Die anderen Batterien werden häufig im normalen Müll entsorgt.