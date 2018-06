Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bauern ernten Getreide früher als sonst

Auf manchen Feldern ist gerade ordentlich was los: Riesige Maschinen rollen dort entlang und wirbeln jede Menge Staub auf. Denn an einigen Orten hat die Getreide-Ernte begonnen, in Niedersachsen, Thüringen und Hessen zum Beispiel.