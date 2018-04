Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bauern pflügen um die Wette

Der Pflug zieht eine tiefe Furche in den Acker. Er ist an einem Traktor befestigt, auf dem ein Landwirt sitzt. Der Mann machte am Sonntag bei einem Wettbewerb in Niedersachsen mit: einem Wettpflügen.