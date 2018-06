Bis zu fünf Spiele! Das Finale um die deutsche Meisterschaft kann im Basketball dauern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild (dpa)

Die Bayern haben also nicht nur gute Fußballer. Auch im Basketball sind sie erfolgreich. Deutscher Meister waren die Basketballer aus München seit vier Jahren nicht mehr. Bei den Berlinern ist es zehn Jahre her.

Im Duell um die Meisterschaft treten die beiden Mannschaften höchstens fünfmal gegeneinander an. Nach den ersten beiden Spielen steht es unentschieden 1:1. Am Donnerstag setzte sich der FC Bayern deutlich mit 96:69 durch.

Am Sonntag steht das nächste Spiel in München an. „Ich hoffe, dass wir die Leistung von heute wieder bringen können“, sagte einer der Chefs beim FC Bayern nach dem zweiten Spiel. „Dann haben wir gute Chancen, auch zu Hause zu gewinnen.“