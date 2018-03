Hier siehst du die Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag in New York. Foto: Mary Altaffer/AP (dpa)

Viele sind weiter in Gefahr. Wegen der Angriffe und weil Dinge wie Lebensmittel und Medikamente knapp werden. Weil es dort so gefährlich ist, können Helfer die Dinge nicht zu den Menschen bringen.

Um dieses Thema geht es gerade Tausende Kilometer von Syrien entfernt bei einem Treffen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort ist der Sitz der Vereinten Nationen, abgekürzt sagt man UN. Das ist eine Organisation, in der sich fast alle Staaten der Erde zusammengetan haben: mehr als 190! Gemeinsam wollen sie etwas gegen große Probleme auf der Erde tun, zum Beispiel gegen Kriege.

Das ist unter anderem Aufgabe des UN-Sicherheitsrats. In dieser Einrichtung sind nur fünf Staaten der Vereinten Nationen immer dabei: Russland, Großbritannien, Frankreich, China und die USA. Sie haben viel Einfluss auf der Erde. Dazu kommen zehn Länder, die für jeweils zwei Jahre gewählt werden. Gerade sind Schweden und Kuwait dabei.

Der Sicherheitsrat will etwa dafür sorgen, dass es mehr Frieden und Sicherheit auf der Erde gibt. Deswegen wurde dort am Donnerstag über Syrien gesprochen. Im Fall Syrien hatten Schweden und Kuwait vorgeschlagen, dass es in der Nähe der Hauptstadt Damaskus 30 Tage lang eine Waffenruhe geben soll, also keine Angriffe. So könnten Helfer in das Gebiet gehen, und Verletzten helfen und ihnen Lebensmittel und andere wichtige Dingen bringen.

Damit so etwas beschlossen wird, darf keines der Länder, die immer Mitglied im Sicherheitsrat sind, dagegen stimmen. Das passiert aber häufig. Am Freitag wollte der Sicherheitsrat erneut über die Lage in Syrien beraten. Viele Menschen hoffen, dass es danach zu einem Beschluss für die Waffenruhe in Syrien kommt.