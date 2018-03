Für einige deutsche Eishockey-Spieler ging es nach den Olympsichen Spielen schon am Mittwoch weiter. Foto: Paul Zinken/dpa (dpa)

Einen langen Urlaub konnten sie danach aber nicht machen. Schon jetzt ging es für einige von ihnen in der Deutschen Eishockey Liga weiter. Die Liga heißt abgekürzt DEL. Am Mittwochabend ließen sich die deutschen Olympia-Teilnehmer von den Fans feiern.

In ihren Vereinen haben die Spieler noch wichtige Aufgaben vor sich. In den kommenden Tagen stehen in der Liga die letzten Spieltage der Saison an. Dann entscheidet sich, welche Mannschaften in diesem Jahr um die Meisterschaft spielen.

Der Meistertitel wird in einer Art Mini-Turnier ausgespielt: den Playoffs. Die besten sechs Teams der Tabelle sind sicher dabei. Zwei weitere können es noch nachträglich in die Playoffs schaffen.