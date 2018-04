Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Berlino ist gewachsen

Braunes Fell, kurze Hose und ein Trikot: Das ist Berlino. Der Plüschbär ist das Maskottchen der Europameisterschaft der Leichtathleten, die im August in der Stadt Berlin stattfinden. Die Sportler treten dabei in Wettkämpfen wie Sprint, Hochsprung und Kugelstoßen an.