Diese Frauen fordern auf ihren Plakaten Medikamente gegen die Krankheit Aids. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa (dpa)

Gerade beraten Tausende Experten in der Stadt Amsterdam, wie man verhindern kann, dass sich Aids weiter ausbreitet. Denn in Osteuropa und in Zentralasien stecken sich wieder mehr Menschen an. Man kann sich durch bestimmte Körperflüssigkeiten mit dem Aids-Erreger anstecken. Das kann zum Beispiel beim Sex passieren.

Die Experten sagen, eine Ansteckung kann man aber verhindern. Dazu müsste man auch mehr über die Krankheit informieren. Außerdem wäre es gut, wenn sich mehr Menschen auf Aids testen lassen, damit sie niemanden versehentlich anstecken. Das gehe aber nur, wenn diese Leute keine Angst haben müssten, dann schlecht behandelt zu werden. Die Experten wollen den Ländern nun Tipps geben, wie sie mehr Erfolg haben können im Kampf gegen die Krankheit.