An einem Strand in Mallorca wurde eine Qualle der giftigen Art Portugiesische Galeere angespült. Foto: Sabrina Hentschel/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Auch an anderen Stränden am Mittelmeer wurden die giftigen Tiere in letzter Zeit gesichtet. Die Qualle vor Mallorca war bereits tot, deswegen gibt es an diesem Strand vorerst noch kein Badeverbot. Experten raten jedoch zur Vorsicht. Sie halten außerdem nach weiteren Tieren Ausschau, um die Badegäste zu schützen.