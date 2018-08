Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Blaualgen im Badesee

Achtung! Badeverbot! So ein Schild steht im Moment an einigen Stränden und Badeseen. Der Grund: Im Wasser befinden sich zu viele giftige Blaualgen. Wenn Menschen in diesen Gewässern baden, kann es passieren, dass sie danach zum Beispiel an Übelkeit und Durchfall leiden. Auch für Hunde und andere Tiere können die Algen gefährlich sein.