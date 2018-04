Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Blick nach oben!

Hast du gerade einen besonderen Wunsch? Dann könntest du in den kommenden Nächten in den Himmel schauen. Dort gibt es gerade viele Sternschnuppen. Manche Leute sagen, dass mit jeder Sternschnuppe ein Wunsch in Erfüllung geht - wenn man ihn nicht verrät. Ob dieser Glaube stimmt?