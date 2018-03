Bei dieser Sportart kommt es auf Bruchteile einer Sekunde an. Foto: Tobias Hase/dpa (dpa)

Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea kam es am Montag wieder zu so einem Moment. Auf der Eisbahn rasten die besten Bobpiloten der Welt in ihren Schlitten Richtung Ziel. Nicht nur einmal, sondern gleich viermal. Am Ende werden die Zeiten zusammengezählt.

Die deutschen Wintersportler Francesco Friedrich und Thorsten Margis kamen am Ende auf 3 Minuten, 16 Sekunden und 86 hundertstel Sekunden. Das sind etwas weniger als 3:17 Minuten. Denn hundert Hundertstel sind eine Sekunde.

Das Besondere war: Zwei Sportler aus dem Land Kanada erreichten exakt die gleiche Zeit. Deshalb gab es am Ende zwei Sieger. Der deutsche Trainer sagte: „Das war ein unglaubliches Rennen. So spannend habe ich das noch nie erlebt.“