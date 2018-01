Am Montag wurden die besten Lehrer Deutschlands ausgezeichnet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (dpa)

Gäbe es Zeugnisse für Lehrer, hätten diese Frauen und Männer wohl nur die besten Noten. Am Montag wurden 15 Lehrerinnen und Lehrer in der deutschen Hauptstadt Berlin ausgezeichnet. Sie bekamen den Deutschen Lehrerpreis.

Tausende Schüler hatten Lehrer für den Wettbewerb vorgeschlagen. Am Ende entschied eine Jury, wer gewinnt. Unter den Siegern ist auch die Berufsschullehrerin Andrea Passchier. Sie unterrichtet an der Max-Eyth-Schule Schiffdorf in Bremerhaven und ihre Schüler scheinen total begeistert zu sein: "Wir sind auf einer Augenhöhe mit ihr", sagen sie gegenüber Radio Bremen. Den vollständigen Beitrag sehen Sie hier:

Neben den Lehrern wurden am Montag auch besondere Projekte ausgezeichnet. Der erste Platz ging an eine Schule in der Stadt Aachen. Dort tauschen sich die Schüler regelmäßig per Video mit den Schülern einer niederländischen Partnerschule aus. (dpa/ var)