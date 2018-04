Schmeckt wie eine normale Brezel, sieht aber aus wie ein Regenbogen. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Nun hat ein Bäcker im Land USA die Brezel noch ein bisschen märchenhafter gemacht. Die Brezel ist kunterbunt: Der Mann nennt sie deswegen Regenbogen-Brezel.

Ein Bäcker im Land USA verkauft Regenbogen-Brezeln. Dazu braucht er Lebensmittelfarbe. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Um sie zu formen, teilt der Bäcker den Teig in mehrere kleine Klumpen. Jeden Klumpen beträufelt er mit einer anderen Lebensmittelfarbe. Er rollt sie jeweils aus und verdreht sie in einer Spirale. Am Schluss schlingt er alles zu einer bunten Brezel.