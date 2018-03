Jedes Jahr kommen viele Briefe an den Osterhasen in Ostereistedt an. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (dpa)

Der Name hat zwar nichts mit Ostereiern zu tun. Trotzdem gibt es hier seit Jahren ein Osterhasen-Postamt. Allein im vergangenen Jahr haben Tausende Kinder einen Brief an den Osterhasen geschrieben, teilweise sogar aus anderen Ländern.

Manche wünschen dem Osterhasen frohe Ostern und malen ein Bild. Andere wünschen sich Schokolade und viele Eier. Bis zum 24. März kann man noch an das Oster-Postamt schreiben.

Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Mehrere Helfer beantworten die Briefe. Solche Osterhasen-Postämter gibt es übrigens an mehreren Orten. Nicht nur in Ostereistedt, sondern etwa auch in Osterhausen.