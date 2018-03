Die ersten Schwimmer sprangen in den See, obwohl der noch sehr kalt ist. Foto: Paul Zinken/dpa (dpa)

Trotzdem zogen am Freitag einige Menschen Schwimmzeug an und gingen in der Stadt Berlin im See baden. Denn dort am Wannsee wurde die Schwimmbad-Saison eröffnet. Dabei hatte das Wasser nur etwa sechs Grad Celsius.

Das Freibad macht jedes Jahr zum Beginn der Osterfeiertage auf. Egal, wie das Wetter ist. Immerhin mussten die Leute am Freitag keinen Eintritt zahlen.