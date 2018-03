Jedes Buch ist einzeln verpackt. Foto: Christoph Sator/dpa (dpa)

Ein Automat spuckt zum Beispiel Bücher aus. Die sind sogar in Papier verpackt, damit niemand weiß, welches Buch er bekommt. Auch heiße Pizza und Schmuck lassen sich Automaten ziehen. Sogar Autos könnte man dort an einer Art Automaten kaufen. Die stehen dann in einem Hochhaus, das wie ein Automat gebaut ist.