Bei dem Spiel stecken Fußballer alle in Gummikugeln. Foto: Christoph Schmidt (dpa)

Die Kugeln schützen die Spieler. Wer also an seinen Gegnern abprallt, tut sich nicht so leicht weh. So kugelt beim Bubble-Fußball nicht nur der Ball umher, sondern auch die Spieler. Das sieht oft so lustig aus, dass man das Tore schießen schon mal kurz vergessen kann.

An manchen Orten werden sogar Turniere im Bubble-Fußball ausgetragen, so wie gerade im Bundesland Baden-Württemberg.