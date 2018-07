Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Buntes Schloss in der Dunkelheit

Alte Schlösser schauen sich viele Menschen vor allem am Tage an. In Karlsruhe in Baden-Württemberg aber kommen ab Samstag bestimmt auch viele Leute in der Dunkelheit zum wichtigsten Schloss der Stadt.