Für Gläubige ist Christi Himmelfahrt ein wichtiger Feiertag. Foto: Emmanuele Contini/dpa (dpa)

Der Feiertag ist vor allem für Gläubige wichtig. Christen erinnern sich dann an eine Geschichte aus der Bibel. Das ist ihr wichtigstes Glaubensbuch.

Darin steht: Jesus, der Sohn Gottes, ist 40 Tage nach Ostern in den Himmel zu Gott aufgestiegen. In manchen Kirchen gibt es Bilder, die zeigen, wie er hochschwebt und in einer Wolke verschwindet.

Experten sagen aber: Das bedeutet nicht unbedingt, dass Jesus wirklich so in die Höhe flog. Das Bild von der Himmelfahrt soll helfen, sich vorzustellen, dass Jesus nah bei Gott ist.